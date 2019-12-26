Щодня до поліцейських надходить 5-7 викликів від тих, хто потерпає від сімейних кривдників

Про роботу мобільної групи з протидії домашньому насильству в Тернополі йшлося на робочій зустрічі, яка відбулася в обласному управлінні поліції. Участь в обговоренні взяли співробітники управління дільничних офіцерів поліції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції, управління патрульної поліції Тернопільської області та представниця ОБСЄ.

Мета зустрічі – обговорити проблемні питання, які виникають у роботі мобільної групи з протидії домашньому насильству та надати практичну допомогу. На даний час мобільна група працює лише в обласному центрі. До її складу увійшли вісім працівників, яких обрали з числа патрульних, дільничних офіцерів та співробітників ювенальної превенції.

За три місяці роботи мобільної групи поліцейські здійснили 613 виїздів на повідомлення про факти домашнього насильства, складено 296 адміністративних протоколів та винесено 245 термінових заборонних приписів. За результатами проведених перевірок відкрито 10 кримінальних проваджень.

Виїхавши на місце події, правоохоронці оцінюють ситуацію, опитують свідків, очевидців та з урахуванням результатів оцінки ризиків приймають рішення щодо винесення заборонних приписів кривднику.

Серед основних завдань мобільних груп також проведення профілактичної роботи та надання допомоги постраждалим особам від домашнього насильства. Поліцейські закликають жінок, дітей та чоловіків не замовчувати факти жорстокого поводження в родинах та не боятися звертатись за допомогою.