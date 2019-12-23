Місцеві вибори на Тернопільщині відбулися без порушень

22 грудня у шести районах області відбулися вибори голів та депутатів сільських та селищної рад.

На території 37 населених пунктів, які були охоплені виборчим процесом, працювало 42 дільничні виборчі комісії та сім територіальних.

До забезпечення публічного порядку було залучено 305 поліцейських та тринадцять військовослужбовців батальйону Нацгвардії, що дислокується в Тернополі.

На територіальних виборчих дільницях несли службу 28 співробітників поліції, на ДВК -168 поліцейських.

Під час підготовки та проведення виборів повідомлень про порушення виборчого законодавства до органів поліції ГУНП в Тернопільській області не надходило.