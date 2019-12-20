Звання майстра спорту міжнародного класу отримав начальник управління “КОРД” ГУНП в Тернопільській області Дмитро Болтян

Чергове високе спортивне звання отримав Дмитро Болтян – начальник управління КОРД ГУНП в Тернопільській області. Майстра спорту міжнародного класу правоохоронець здобув у кікбоксингу.

До бажаної нагороди Дмитро йшов не один рік. Передували цьому довга і наполеглива робота над собою та численні перемоги на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

Дмитро Болтян багаторазовий Чемпіон України та призер Європи з кікбоксингу.

— Це була одна з моїх дитячих мрій. Перші вагомі результати та перемоги здобував у регбі. Далі захопився рукопашним боєм, боксом і зупинився на кікбоксингу.

Норматив майстра спорту України Міжнародного класу з кікбоксингу WTKA уродженець Кременеччини виконав на змаганнях у Італії, де здобув титул найсильнішого кікбоксера світу.

Окрім найвищої відзнаки Дмитро Болтян отримав чорний пояс та Перший дан майстра рукопашного бою.