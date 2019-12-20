На Тернопільщині під колесами автомобіля загинув чоловік

На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік автобусної зупинки села Великий Кунинець Збаразького району, під колесами автомобіля опинився місцевий житель, 1962 року народження.

Аварія трапилася 19 грудня близько 18:00. Водій автомобіля Peugeot Partner, рухаючись в напрямку Тернополя, збив пішохода. Потерпілий йшов проїжджою частиною дороги за межами села на зустріч транспорту.

Кермувальник каже, що траса не освітлювалася, тому він помітив людину занадто пізно і не зміг уникнути удару.

Про дорожньо-транспортну пригоду повідомив сам водій. Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці події.

У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.