Виїзд на смугу зустрічного руху став причиною травмування людей

Двох людей з травмами та переломами госпіталізували до лікарні. В Гусятинському районі на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Оришківці, не розминулися автомобілі.

Про автопригоду на лінію “102″ 19 грудня о 10:40 повідомила очевидець ДТП. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Skoda Fabia, житель Івано-Франківської області, виїхав на смугу зустрічного руху.

В результаті такого маневру іномарка врізалася в інше авто – Daewoo Lanos. До лікарні з тілесними ушкодженнями бригада швидкої забрала водія та пасажира з Daewoo. Кермувальник з іншого авто травм не отримав.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.