Вітання з нагоди Дня вшанування пенсіонерів та ветеранів Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України

Шановні ветерани, колеги!

Щороку 20 грудня працівники системи МВС вшановують тих, хто присвятив своє життя служінню Закону, стояв на варті правопорядку та спокою громадян. Наказом МВС України саме цю дату визначено Днем вшанування пенсіонерів та ветеранів Міністерства органів внутрішніх справ та Національної поліції України.

Ветерани – це наш золотий фонд, наша історія. У кожного із тих, хто віддав міліції (поліції) понад двадцять кращих років свого життя, непроста життєва доля.

Вони й зараз у строю, готові надати допомогу та передати свій багатий життєвий досвід молодшим колегам, адже пройшли всі щаблі школи міліції, починали будувати міліцію молодої незалежної української держави. Серед Вас і ті, хто пройшов дорогами Другої Світової війни, подолав повоєнне лихоліття, вистояв у випробування Чорнобилем, не скорився перед розгулом злочинності у буремні 90-ті, витримав перевірку на стійкість та вірність обов’язку в «гарячих точках» планети, виборов для своєї держави право на Незалежність і самовіддано захищає її на українському Сході.

Ваш практичний та життєвий досвід – це безмежна скарбниця мудрості. Це професійне свято людей, яких просто не можна не поважати, це – мужня та почесна професія.

Зичимо всім Вам, шановні, міцного здоров’я, сімейного добробуту та злагоди, спокою та затишку, радості від дітей та онуків, кохання від дружин і довгих років життя . Найкращі побажання вашим рідним і близьким, які поділяють труднощі вашого напруженого життя!

Хай тяжкий, але почесний обов’язок озивається лише людською вдячністю, нехай береже вас доля від втрати товаришів.

Водночас дозвольте привітати Вас із прийдешніми Новорічними святами, побажати усім Вам та членам Ваших родин здоров’я, щастя та наснаги!

Керівництво Головного управління Національної поліції

В Тернопільській області

Рада Тернопільської обласної ветеранської організації

ГО «Асоціація ветеранів МВС України»