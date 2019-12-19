На Тернопільщині не розминулися рейсовий автобус та іномарка

Три автопригоди з потерпілими на дорогах Тернопільщини за добу 18 грудня зареєстрували працівники поліції. Ще одна трапилася вранці, 19 грудня.

У селі Новостав Шумського району не розминулися іномарка та рейсовий автобус. Аварія трапилася о 8:50 на дорозі Остріг-Кременець.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault 21 не впоралася з керуванням під час повороту, виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в пасажирський автобус БАЗ-А07920, який курсував за маршрутом “Нетішин-Тернопіль”.

В результаті удару водій іномарки отримала тілесні ушкодження. У шістдесятип’ятирічної жінки політравми, відкритий перелом колінної чашки, травми грудної клітки та живота, забійні рани. Потерпілу госпіталізували в травматологічне відділення.

Потрапив у лікарню пасажир автомобіля.

Надали медики допомогу і водієві автобуса. На момент аварії в пасажирському транспорті перебувало 15 пасажирів. Вони травм не отримали.

На Теребовлянщині водій автомобіля DAEWO LANOS, рухаючись дорогою Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, в смт. Дружба збив пішохода, 1966 року народження.

Останній перебігав дорогу у забороненому місці. Чоловіка з травмами доправили до лікарні.

Ще один перехожий потрапив під колеса авто 18 грудня в селі Чернихівці Збаразького району. На автодорозі Тернопіль-Ланівці водій автомобіля ВАЗ збив жінку, яка раптово вийшла на дорогу за межами пішохідного переходу.

За попередніми даними. потерпіла перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Після надання меддопомоги її відпустили додому.

Чергова автопригода трапилася у четвер, 19 грудня, в Тернопільському районі. На дорозі Обхід м.Тернополя зіткнулися два автомобіля. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Renault Scenic, обганяючи вантажний автомобіль, не переконався в безпечності маневру і виїхав на смугу зустрічного руху. В цей момент трасою їхало інше авто – Jaguar S-Type. Уникнути зіткнення можливостей не було. В результаті удару Renault перекинулося, а інший транспортний засіб злетів у кювет.

В автомобілі водія, який виїхав на зустрічну, перебувала дитина. У п’ятирічної дівчинки легкі тілесні ушкодження. Отримав травми і кермувальник з іншого авто. У нього медики констатували травми середньої тяжкості.

По усіх автопригодах триває слідство.