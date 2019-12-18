Виїзд на зустрічну та недотримання дистанції – причини ДТП на Тернопільщині

З відкритим переломом руки та у шоковому стані до травматологічного відділення лікарні госпіталізували жительку Хмельницької області, 1953 року народження.

Ушкодження жінка отримала в результаті автопригоди, яка трапилася 17 грудня о 10:40. На автодорозі Москалівка-Білозірка-Ланівці водій автомобіля ВАЗ-21063, виконуючи маневр обгону, зіткнувся із автомобілем такої ж марки.

В результаті удару травми отримала пасажир з транспортного засобу, який виїхав на зустрічну.

Ще одна автопригода трапилася того ж дня в Підволочиському районі. В селі Кам’янки, на перехресті Богданівка-Скалат, не розминулися Daewoo Lanos та вантажний Renault

При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що водій Renault, уродженець Миколаївської області, не дотримався дистанції руху та в’їхав у автівку, що рухалася в попутному напрямку.

Кермувальнику Daewoo надали меддопомогу без госпіталізації. В обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство згідно статті 286 ККУ.