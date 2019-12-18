Тернопільські правоохоронці подякували обласному благодійному фонду «Апостол» за допомогу бійцям, які несуть службу на сході

Лист-подяку за активну громадську позицію, допомогу працівникам Нацполіції краю, котрі захищають територіальну цілісність держави та підтримують правопорядок на сході України, вручив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух голові благодійного фонду Ігорю Апостолу.

Благодійний фонд «Апостол» опікується та дбає про належне матеріальне забезпечення тернопільських правоохоронців ще з часів Майдану. Вони одні з перших надали допомогу бійцям роти «Тернопіль», коли вони вирушили в зону бойових дій. Закупили для них форму, взуття, засоби захисту, спальні мішки та інші речі першої необхідності.

Нещодавно під час чергової ротації тернопільських правоохоронців на Луганщину благодійники подбали про покращення побутових умов наших поліцейських та оновили спальні комплекти.

-Ваша допомога та підтримка для наших бійців – безцінна. Нехай за добрі справи повернеться Вам сторицею, – подякував Степан Яцух.