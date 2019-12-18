Подяками та грамотами нагородили членів Тернопільської обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України

Обговорили проблемні питання та визначили основні завдання на наступний рік члени Тернопільської обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України. Робоча зустріч відбулася у середу, 18 грудня, в обласному управлінні поліції.

За словами новообраного голови ветеранської організації Михайла Сіянчука, нині у роботі їхньої організації є ряд нагальних питань, які потребують вирішення.

- Наше завдання – дбати про належний соціальний захист пенсіонерів ОВС і забезпечити їм відповідні умови для життя, – зауважив голова організації.

Нині ветеранська спілка області нараховує більше тисячі членів, які беруть активну участь у житті тернопільської поліції, діляться своїм досвідом та навиками з молодим поколінням правоохоронців.

З нагоди Дня вшанування пенсіонерів та ветеранів системи Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України, який відзначають 20 грудня, членів організації заохотили подяками та грамотами. Відзнаки пенсіонерам та ветеранам вручив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Олег Ляхович.

- Ветерани – це наш золотий фонд, наша історія. Від імені усіх правоохоронців Тернопільщини висловлюю вам щиру вдячність за довгі роки самовідданої праці в міліції, – звернувся до присутніх Олег Ляхович.

Під час робочої зустрічі члени ветеранської організації визначили першочергові завдання, над яким будуть працювати у 2020 році.