Тернопільська міська рада оголосила закупівлю техніки для ЗСУ на суму понад 30 млн грн

У межах реалізації міської програми «Обороноздатність» на 2026 рік Тернопільська міська рада оголосила про закупівлю спеціалізованого обладнання для зміцнення захисту повітряного простору громади.

Відповідно до тендерної документації, планується придбання чотирьох одиниць роботизованих комплексів для ведення вогню по повітряних цілях «Sky Sentinel» або їхніх еквівалентів на загальну суму 30 240 000 гривень.

Дана техніка є сучасною автоматизованою системою, що призначена для виявлення, супроводження та точного ураження ворожих безпілотних літальних апаратів і малорозмірних повітряних об’єктів у будь-який час доби. Використання таких роботизованих комплексів дозволяє суттєво мінімізувати вплив людського фактора та підвищити ефективність роботи мобільних вогневих груп, які залучені до охорони житлових масивів та об’єктів критичної інфраструктури міста.