На Тернопільщині поліцейські спільно з фахівцями Держпродспоживслужби запобігли потраплянню небезпечної м’ясної продукції до споживачів

До поліцейського офіцера Товстенської громади надійшла інформація, що у лісосмузі поблизу одного із сіл невідомі особи здійснюють незаконний забій тварин та обвалку м’яса.

На місці події поліцейські спільно з фахівцями Держпродспоживслужби виявили двох чоловіків, які обвалювали туші телят поблизу сміттєзвалища. Встановлено, що супровідних документів та інформації про походження тварин у них не було.

Порушниками виявилися мешканець Чернівецької області та житель Товстенської громади.

На жителя Чернівеччини поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 152 КУпАП (порушення норм благоустрою), а працівники Держпродспоживслужби – за ч. 3 ст. 107 (порушення законодавства про ветеринарну медицину та благополуччя тварин).

Також вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності жителя Товстенської громади.

Небезпечну продукцію утилізовано.