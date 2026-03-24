Тернопільська громада 27 березня вшанує пам’ять загиблих військових

В останню п’ятницю березня тернополяни зберуться на спільну молитву в межах акції пам’яті «Світло молитви в темряві війни». Поминальна панахида відбудеться 27 березня у парку Тараса Шевченка біля Дзвону пам’яті та Меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України». Захід розпочнеться о 9:00 відразу після загальнонаціональної хвилини мовчання.

За традицією, яка склалась у місті, під час панахиди поіменно згадуватимуть Героїв, які загинули за час російсько-української війни в березні. Після кожного прізвища лунатиме Дзвін пам’яті як знак поваги та вдячності за мужність і самопожертву захисників.

Запрошуємо тернополян долучитися до спільної молитви, щоб вшанувати полеглих Героїв, вклонитися їх подвигу та віддати шану любові до Батьківщини.