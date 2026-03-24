Перед тим, як пропонувати неправомірну вигоду поліцейським, подумайте про відповідальність

Намагання залагодити справу хабарем – це стаття Кримінального кодексу.

Днями поліцейські задокументували два факти пропозиції неправомірної вигоди. За обома щодо фігурантів розпочато кримінальні провадження відповідно до статті 369 ККУ.

Житель Скориківського громади, керуючи транспортним засобом у стані сп’яніння, пропонував поліцейським гроші за нескладання адміністративного протоколу. Чоловіка зупинили співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 селища Підволочиськ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з’ясувалося, що водій перебуває під дією алкоголю. Аби поліцейські «закрили очі» на порушення, чоловік пропонував їм проїхати за місцем його проживання й отримати 10 тисяч гривень. Як наслідок, до адміністративних протоколів додалася ще й кримінальна стаття.

Ще один факт пропозиції неправомірної вигоди задокументували поліцейські Кременецького районного відділу поліції. Житель місцевої громади запропонував 300 доларів, аби його не доставляли до територіального центру комплектування. Чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 369 Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, за пропозицію надати неправомірну вигоду службовій особі передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.