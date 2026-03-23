Житель Тернопільщини став жертвою шахраїв, купуючи комплект автомобільних шин онлайн

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель одного з міст Тернопільського району 2005 року народження із повідомленням про шахрайство.

За словами заявника, він знайшов в онлайн-ресурсі оголошення про продаж комплекту автомобільних шин.

Під час спілкування з продавцем домовився про купівлю товару та перерахував 11 500 гривень зі своєї банківської картки на наданий шахраєм рахунок.

Після отримання коштів псевдопродавець перестав виходити на зв’язок, а обіцяний товар заявник так і не отримав.

Чоловік зрозумів, що потрапив у шахрайську пастку, та звернувся по допомогу до правоохоронців.

За даним фактом працівники поліції проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до злочину.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обережними під час купівлі товарів через інтернет.

Не перераховуйте передоплату на рахунки незнайомців, користуйтеся післяплатою або перевіреними сервісами безпечної оплати, а також обов’язково перевіряйте інформацію про продавця.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся до найближчого відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102.