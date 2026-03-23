За розтрату понад 2,3 млн грн на ремонтах шкіл судитимуть 6 осіб: слідчі поліції Тернопільщини завершили досудове розслідування

Слідчі Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо шести осіб, яких обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами під час проведення ремонтних робіт у двох закладах освіти. Йдеться про суму в понад 2,3 мільйона гривень.

Серед фігурантів – троє учасників організованої групи та троє спільників. За даними слідства, до схеми були причетні керівник підприємства, що здійснювало технічний нагляд, організатор заробітків, директор підрядної організації, його працівник, інженер технагляду і голова однієї з територіальних громад.

Правоохоронці встановили, що з державного та місцевого бюджетів було виділено близько 4,8 мільйона гривень на ремонт харчоблока ліцею із встановленням енергоощадного обладнання, а також на капітальний ремонт даху шкільного корпусу в Скориківській та Мельнице-Подільській територіальних громадах. Відповідні договори були укладені між органами місцевого самоврядування та підрядними структурами.

Слідство з’ясувало, що впродовж жовтня 2024 року – березня 2025 року учасники схеми вносили до офіційної документації неправдиві відомості про нібито повне виконання робіт, хоча фактично їх виконали не в повному обсязі. У результаті таких дій фігуранти завдали державі збитків на суму понад 2,3 мільйона гривень.

Організатору інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 3, 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України), а також службове підроблення (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366) ККУ. Кошти, отримані злочинним шляхом, фігурант легалізував, шляхом придбання автомобіля та дизпалива.

Підлеглий та директор товариства, яке здійснювало технічний нагляд будівельних робіт на двох об’єктах, відповідатимуть за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою). Окрім цього директору інкримінують ще й службове підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366) Кримінального кодексу.

Відповідатимуть у суді й 3 спільників, які сприяли організованій групі у заволодінні бюджетними коштами.

Досудове розслідування тривало під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.