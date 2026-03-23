Тернопільська міська рада не надавала дозволів на зміну кольору фасаду будівлі на вул. Руська, 33

Тернопільська міська рада не надавала жодних дозвільних документів на зміну кольору фасаду будівлі за адресою вул. Руська, 33.

Наразі на місці працюють працівники поліції та муніципальної інспекції з метою встановлення осіб, причетних до самовільного втручання у зовнішній вигляд будівлі, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення та розташована в історичному ареалі міста.

Нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства та Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади, будь-які роботи, пов’язані зі зміною фасадів об’єктів у межах історичної забудови, підлягають обов’язковому погодженню з органом охорони культурної спадщини – Департаментом архітектури, містобудування, ЖКГ та енергозбереження Тернопільської ОВА.

Після отримання відповідних погоджень заявник зобов’язаний подати на погодження управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради пакет документів, зокрема паспорт опорядження фасаду, розроблений сертифікованим проєктантом.

Підкреслюємо: Тернопільська міська рада не видавала жодних дозволів на зміну кольору фасаду за вказаною адресою.

За результатами перевірки будуть вжиті відповідні заходи реагування, зокрема щодо притягнення винних осіб до відповідальності та зобов’язання відновити фасад будівлі до попереднього вигляду.