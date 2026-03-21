Тернопільська міська рада оголосила тендер на закупівлю планшетів для військових

Тернопільська міська рада продовжує підтримувати українських військових, спрямовуючи кошти з міського бюджету на техніку, необхідну для виконання бойових завдань та покращення координації підрозділів.

У межах програми «Обороноздатність» на 2026 рік оголошено закупівлю планшетів, які планують передати для потреб ЗСУ. Така техніка використовується військовими для навігації, роботи з картами, зв’язку, обробки даних та координації дій під час виконання завдань.

Загальна вартість закупівлі становить 219 592 гривні. Передбачено придбати 28 планшетів різних моделей або їх еквівалентів:

планшет OUKITEL RT7 10.1″ 12/512GB або еквівалент у кількості 1 одиниця;

планшет Teclast P40HD LTE 6/128GB або еквівалент у кількості 17 одиниць;

планшет Lenovo Tab LTE 8/128GB або еквівалент у кількості 10 одиниць.

