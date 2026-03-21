Купівля автомобільних коліс у соцмережі обернулася для тернополянки втратою понад 31 тисячі гривень

До Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру 1996 року народження із повідомленням про шахрайство.

Жінка розповіла, що натрапила у соціальній мережі на оголошення про продаж автомобільних коліс та дисків.

За словами заявниці, вона перерахувала за товар 31 500 гривень на вказаний продавцем рахунок.

Після отримання коштів зв’язок із псевдопродавцем фактично припинився, а замовлений товар жінка так і не отримала.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють особу, причетну до злочину, та проводять необхідні слідчі дії.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними під час онлайн-покупок, особливо у соціальних мережах.

Не перераховуйте повну передоплату на невідомі рахунки, перевіряйте інформацію про продавця, відгуки, дату створення сторінки та обирайте післяплату або безпечні способи розрахунку.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, одразу звертайтеся до найближчого відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102.