З 23 березня у Тернополі діятимуть нові тарифи на проїзд

З 23 березня у Тернополі запроваджуються нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Вартість проїзду залежатиме від способу оплати:

15 грн – при розрахунку електронним квитком «Соціальна карта Тернополянина»;

17 грн – при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком;

20 грн – при оплаті банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком.

Для учнів та студентів при використанні «Соціальної карти Тернополянина» вартість проїзду становитиме 7,5 грн.

Водночас у місті зберігаються всі чинні пільги на проїзд для учнів, студентів, пенсіонерів та інших пільгових категорій населення. Зокрема, діє єдина вартість проїзду у комунальному та приватному транспорті, а також послуга «Єдиний квиток», яка дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 30 хвилин.

Учні та студенти й надалі користуватимуться безкоштовним проїздом у тролейбусах і комунальних автобусах, а також матимуть 50% знижки у приватному транспорті. Збережено й безкоштовний проїзд для пенсіонерів, осіб з інвалідністю та учасників бойових дій.

Нагадаємо, що мешканці громади можуть скористатися «Соціальною картою Тернополянина», яка дозволяє суттєво економити на проїзді. Оформити картку можуть не лише жителі Тернополя, а й ті, хто працює або навчається на території громади.