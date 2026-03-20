Смертельний нещасний випадок зареєстрували поліцейські у Тернополі

Про пожежу у квартирі на спецлінію поліції надійшла інформація від диспетчера ДСНС 19 березня близько 22:50. Горіло помешкання на вулиці Медовій. На місці події працювали екстрені служби та слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

Після того як рятувальники ліквідували пожежу на восьмому поверсі та зайшли до квартири, то виявили в кімнаті бездиханне тіло жінки 1939 року народження.

У ході перевірки стало відомо, що потерпіла мешкала разом із племінницею. Проте родичка вранці поїхала в гості до доньки, а коли повернулася, то побачила дим, який йшов з під дверей.

Експерти припускають, що жінка отруїлася чадним газом. Проте остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи. Представники ДСНС з’ясовують, що саме спровокувало пожежу.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”. Триває слідство.