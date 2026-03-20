Сергій Надал передав військовим три безпілотних наземних роботизованих комплекси «Тарган 200»

Тернопіль і надалі активно підтримує українських військових, зміцнюючи оборонні можливості наших захисників завдяки передачі сучасної техніки.

Для потреб 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія» міський голова Тернополя Сергій Надал передав три комплекти безпілотних наземних роботизованих комплексів «Тарган 200» на загальну вартість 1 055 710,29 грн.

«Наземні роботизовані комплекси вже сьогодні здатні замінювати людей у виконанні бойових завдань, посилюючи оборону та зберігаючи життя наших захисників, – зазначив Сергій Надал. – Дякуємо вам за службу й захист України. Нехай це обладнання надійно служить і наближає нашу перемогу».