У Тернополі створять Національний центр передового досвіду з протезування та ортезування

На Тернопільщині з робочим візитом перебував Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Участь у спільних заходах взяли голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський, перший заступник голови обласної ради Володимир Болєщук та заступник голови обласної ради Ігор Сопель.

Під час відвідин Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського відбулося представлення новопризначеного ректора – професора Петра Лихацького. Віктор Ляшко поспілкувався з колективом вишу, відповів на запитання та окреслив актуальні виклики і перспективи розвитку медичної освіти.

У стінах університету відбулося підписання Меморандуму про створення Національного центру передового досвіду з протезування та ортезування. Він буде побудований як інтегрований центр підбору та навчання, що включатиме:

– Клінічний центр протезування та ортопедії, заснований на мультидисциплінарному підході та рекомендаціях ВООЗ;

– двоступеневу професійну освіту з протезування та ортопедії відповідно до міжнародних стандартів,визначених Міжнародним товариством протезування та ортезування (ISPO).

Меморандум про співпрацю було підписано між LifeBridge, міжнародною організацією з підготовки спеціалістів у сфері протезування та ортезування; Human Study, освітньо-науковим центром для навчання і підвищення кваліфікації медиків; Тернопільською обласною радою; Тернопільською обласною клінічною психоневрологічною лікарнею; Тернопільським національним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського та Тернопільським національним технічним університетом ім. І. Пулюя.

«Сьогодні відбулася знакова подія, що відкриває нові можливості для розвитку сучасної медичної допомоги не лише в нашій області, а й в Україні. У межах досягнутих домовленостей передбачено реалізацію масштабного проєкту зі створення Національного центру передового досвіду з протезування та ортезування при одній з наших обласних лікарень, яка стане платформою для впровадження інноваційних підходів у сфері реабілітації, – зазначив Богдан Бутковський. – Майбутній центр стане не лише місцем надання допомоги, а й потужним освітнім і науковим хабом, де поєднаються практика, навчання та інновації».

Голова обласної ради також наголосив, що підписання Меморандуму – це не лише про наміри, це, насамперед, про довіру, партнерство і спільне бачення майбутнього, в якому доступ до якісної медичної допомоги всіх громадян, а особливо наших Захисників, є безумовним пріоритетом.

Особливу роль у реалізації проєкту відіграють міжнародні партнери, зокрема німецька сторона, яка підтвердила готовність інвестувати близько 100 млн грн у реконструкцію приміщень та створення сучасного комплексу. Йдеться про простір нового покоління, де пацієнти зможуть отримувати безкоштовні послуги протезування на найвищому рівні.

Проєкт передбачає оснащення новітнім реабілітаційним обладнанням, що дозволить створити комплексне середовище для відновлення пацієнтів. Йдеться не лише про фізичне одужання, а й про повернення до повноцінного життя, соціалізацію та психологічну підтримку людей, які зазнали травм, зокрема внаслідок війни, особливо військовослужбовців ЗСУ.

Розвиток та удосконалення напрямку ортезування та протезування як одного з ключових елементів сучасної реабілітації – є своєрідною відповіддю на виклики сьогодення та реальний крок до формування системи, яка здатна якісно підтримати кожного, хто цього потребує.

Під головуванням Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка відбулася також зустріч з головами громад і керівниками закладів охорони здоров’я області. Учасники обговорили ключові ініціативи у сфері охорони здоров’я, доступність медичних послуг для жителів громад, підтримку та модернізацію лікарень.

У результаті зустрічі сторони окреслили подальші кроки співпраці та узгодили пріоритети розвитку медичної галузі регіону в умовах воєнного часу.

Реалізація таких ініціатив є важливим кроком до посилення спроможності системи охорони здоров’я, підвищення якості медичних послуг і формування сучасної реабілітаційної інфраструктури, орієнтованої на потреби людей.