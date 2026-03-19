На Тернопільщині фахівці знешкодили небезпечні залишки ворожої ракети Х-101, знайдені посеред поля

Уламки ворожої ракети у Тернопільському районі, а саме між населеними пунктами Кам’янка та Романівка, під час польових робіт виявив місцевий житель. Про небезпечну знахідку чоловік повідомив на спецлінію поліції.

На місце події виїжджали вибухотехніки та працівники ДСНС. Начальник управління вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Ігор Васьків каже, що невідомим предметом виявилися залишки російської крилатої ракети Х – 101 з двома бойовими частинами. Радіус її ураження близько 500 метрів.

Експерти припускають, що ціль була знищена силами протиповітряної оборони, а її уламки стали помітними лише після того, як зійшов сніг. Фахівці піротехнічного підрозділу УДСНС в Тернопільській області вибухонебезпечні елементи вилучили та знешкодили.

Правоохоронці наголошують, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів категорично заборонено наближатися до них, торкатися чи переміщувати. Про такі знахідки необхідно негайно повідомляти за номерами: 101, 102 або 112.