У Тернополі поліцейські виявили ніж у чоловіка, який порушив правила військового обліку

Під час заходів з оповіщення співробітники відділу поліції №2 м. Тернопіль виявили 39-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку ТЦК та СП за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП).

Під час поверхневої перевірки у чоловіка було виявлено ніж, схожий на холодну зброю. Його вилучили та направили на експертизу

Правопорушник – 39-річний житель Тернополя. Його доправили до ТЦК та СП.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 (носіння фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють походження зброї.