У Тернополі комунальники оновлюють конструкцію Алеї памʼяті «Незламні»

У центрі Тернополя комунальні служби проводять оновлення металевої конструкції Алеї памʼяті «Незламні». Під час зими метал пошкодився та вкрився іржею через перепади температур, сніг, дощ і вітер.

Для проведення ремонтних робіт тимчасово демонтували банери з фотографіями загиблих захисників. Це дозволяє очистити основу конструкції та підготувати її до фарбування. Роботи виконуватимуться поетапно вздовж усієї алеї. Після завершення ремонту банери повернуть на свої місця.

Нагадаємо, Алею пам’яті «Незламні» відкрили 23 травня 2024 року.