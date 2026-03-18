Допомогу на лікування отримають ще 30 військових з Тернополя

У Тернополі системно підтримують військовослужбовців, які потребують лікування та відновлення. 18 березня на засіданні виконавчого комітету ухвалено рішення про надання одноразової грошової допомоги ще 30 захисникам, які проходять лікування та реабілітацію після поранень.

Згідно із документом, кожен захисник отримає по 15 000 гривень, а загальна сума виплат становить 450 000 грн. Нагадаємо, що у 2025 році таку допомогу вже отримали 622 військовослужбовці з Тернополя, а у 2026 році – 176 військових.

Отримати матеріальну допомогу можуть тернопільські військові, які брали участь у бойових діях чи забезпечували оборону країни, отримали травми, поранення, контузії або інші ушкодження й потребують медичної допомоги.

Для подачі документів необхідно звернутись до відділу звернень Тернопільської міської ради (м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6, 1 поверх) у будні дні. Додаткову інформацію надає відділ по роботі з ветеранами війни та пільговими категоріями управління соціальної політики за адресою м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8. Телефон для довідок: (067) 395-88-62.