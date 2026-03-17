Вода для життя: чому управління дощовими водами – питання безпеки тернополян?

Кожен з нас радів літній зливі після спекотного дня, але дедалі частіше сильні дощі приносять не полегшення, а проблеми: підтоплені вулиці й підвали, перевантажені зливові мережі, забруднені водойми. Для Тернополя та населених пунктів громади це не лише питання комфорту, це – питання безпеки, здоров’я і якості питної води.
Саме тому в громаді реалізується проєкт «Вода для життя», головною метою якого є налагодження належного управління дощовими та зливовими водами.
Чому дощова вода може бути небезпечною?
На перший погляд дощова вода здається чистою. Проте, стікаючи з дахів, доріг і тротуарів, вона змиває:
нафтопродукти та важкі метали з проїжджої частини;
залишки добрив і хімікатів;
сміття, пісок і бруд.
Якщо така вода безконтрольно потрапляє у водойми або водозабори, вона може забруднювати джерела, з яких вода надходить у наші крани або в колодязі сільських населених пунктів громади. Це створює ризики для здоров’я людей та потребує складнішого й дорожчого очищення.
Підтоплення – проблема, яку можна попередити
Через зміну клімату зливи стають інтенсивнішими, а міська інфраструктура часто не розрахована на такі навантаження. Заблоковані зливоприймачі, застарілі мережі або хаотичне водовідведення призводять до підтоплень вулиць, дворів і будинків.
Належне управління дощовими водами дозволяє:
зменшити ризик підтоплень;
розвантажити зливову каналізацію;
спрямувати воду туди, де вона не завдаватиме шкоди.
Очищення води – необхідність, а не розкіш
У випадках, коли дощова вода потрапляє у водозабори, важливо забезпечити її якісне очищення. Це означає застосування сучасних підходів і технологій, які дозволяють видаляти забруднення та гарантувати безпечну питну воду для мешканців громади.
Проєкт «Вода для життя» передбачає не лише технічні рішення, а й формування комплексного підходу до управління водними ресурсами – від збору та відведення до очищення і повторного використання.
Роль кожного з нас
Вода – це спільний ресурс, і відповідальність за нього лежить не лише на комунальних службах. Кожен мешканець може зробити свій внесок:
не викидати сміття у зливові канави та водойми;
дбати про чистоту прибудинкових територій;
відповідально користуватися водою в побуті;
підтримувати ініціативи, спрямовані на збереження водних ресурсів.
Вода для життя – сьогодні і для майбутніх поколінь
Належне управління дощовими водами – це інвестиція у безпечне місто, чисту воду і здорове довкілля. Проєкт «Вода для життя» допомагає Тернополю зробити ще один крок до сталого розвитку, де вода справді залишається джерелом життя, а не причиною проблем.
Статтю опубліковано Тернопільською міською радою в межах Проєкту «Вода для життя» спільно з громадою Роннебю (Швеція) за підтримки Мережі демократичної стійкості, яку проводить Шведський міжнародний центр місцевої демократії (ICLD) та Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA).