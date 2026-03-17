На Тернопільщині за організацію бізнесу з продажу наркотиків в СІЗО та встановлення злочинного впливу перед судом постануть четверо осіб

Упродовж кількох місяців оперативники документували групу осіб, які займалася розповсюдженням наркотиків в одному з виправних закладів Тернопільщини. Викрили злочинну діяльність зловмисників працівники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області. Днями слідчі скерували обвинувальний акт щодо чотирьох фігурантів до суду.

У ході досудового розслідування було встановлено, що роль наглядача за кримінальними процесами, які таємно тривали в слідчому ізоляторі, взяв на себе уродженець Грузії, засуджений за вимагання. Отримавши статус так званого «отвєтчика», іноземець поширював серед інших учасників злочинного середовища негласні правила поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу.

Під наглядом «отвєтчика» в слідчому ізоляторі було організовано незаконну торгівлю наркотичними речовинами. Відповідальним за це був призначений засуджений за майнові та наркозлочини житель Тернополя. У спільники взяв двох осіб, котрі перебували на волі.

План злочинної діяльності передбачав налагодження каналу незаконного надходження до слідчого ізолятора наркотичних засобів – бупренорфіну та метадону та реалізація їх серед засуджених.

Спільники, котрі перебували на волі, купуючи наркотичні засоби в осіб, які проходили замісну терапію, пакували їх у побутові речі та продукти харчування і надсилали до ізолятора поштою. Відтак заборонені препарати розповсюджувалися серед «клієнтів».

Під час санкціонованих обшуків в камерах СІЗО та за місцями проживання фігурантів було вилучено мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та наркотичні речовини.

Трьом фігурантам оголошено підозри за незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів у великих розмірах у місцях позбавлення волі, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб – частина 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Іноземець понесе відповідальність за умисне встановлення злочинного впливу в ізоляторі тимчасового тримання.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.