На Тернопільщині поліцейські провели масштабну спецоперацію з викриття незаконного обігу зброї: сімом фігурантам повідомили про підозру

Правоохоронці провели 30 обшуків у торговців зброєю. Серед вилученого – 2 автомати Калашникова, 11 одиниць вогнепальної зброї, гранатомет, 52 гранати, 2 міни, 170 снарядів, 35 кг пороху та 10 кг вибухівки, 12,2 кг ракетного палива, комплектуючі до зброї та засобів ураження. Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

Оперативники Управління карного розшуку ГУНП у Тернопільській області спільно із сектором кримінальної поліції Чортківського районного управління, співробітниками СБУ, кінологами, вибухотехніками та слідчими за підтримки спецпідрозділів поліції задокументували діяльність злочинної групи, члени якої незаконно збували вогнепальну зброю й боєприпаси.

За даними слідства, організатор незаконних заробітків – житель Гусятина 1982 року народження. До реалізації злочинного задуму він залучив кількох спільників. Один із виконавців зберігав, перевозив і продавав зброю, а також підшуковував потенційних покупців. Ще троє учасників групи займалися постачанням зброї.

Одночасно оперативники карного розшуку разом із поліцейськими Заліщицького відділення поліції задокументували 63-річного місцевого мешканця, який облаштував у покинутому домоволодінні схрон заборонених предметів.

Факти продажу гранат і гранатомета зафіксували й оперативники Збаразького відділення поліції. Незаконним бізнесом займався 60-річний житель однієї з місцевих громад.

Поліцейські провели 30 обшуків, у ході яких вилучили 2 автомати Калашникова, 11 одиниць вогнепальної зброї, гранатомет, 52 гранати, 2 міни, 170 30-мм снарядів, 1700 патронів, 35 кг пороху та 10 кг вибухівки, 12 кг пластиду, 8889 куль, 12,2 кг ракетного палива, комплектуючі до зброї та засобів ураження. Крім того, вилучено 17 300 гривень, 126 860 доларів та 35 670 євро, отримані від продажу нелегального товару.

Слідчі поліції повідомили зловмисникам про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснюють обласна та окружні прокуратури.