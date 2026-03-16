За збут наркотиків судитимуть подружжя з Чортківщини

Слідчі Тернопільщини завершили досудове розслідування щодо подружжя з Чорткова, яке підозрюють у незаконному обігу наркотичних засобів. Обвинувальний акт працівники поліції скерували до суду.

За даними слідства, на початку вересня чоловік та жінка організували незаконну діяльність, пов’язану з придбанням, зберіганням та продажем наркотичних засобів особам, схильним до їх вживання.

Правоохоронці встановили, що фігуранти незаконно придбали речовину рослинного походження – подрібнене листя рослини Mitragyna speciosa (кратом). Ця речовина належить до наркотичних засобів.

У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що фігуранти закуповували товар у членів злочинної групи, яку у ході спецоперації ще у жовтні минулого року викрили слідчі та оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області. Тоді павоохоронці припинили діяльність наркоугруповань, перекрили міжнародний канал постачання наркотиків та вилучили 700 кг кратома.

Підозрювані продавали заборонені речовини як з дому, так і в інших громадських місцях. Один із продажів відбувся у спортивному залі в Чорткові. За дозу наркотичного засобу покупець заплатив 400 гривень.

У ході санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби в особливо великому розмірі, які підозрювані зберігали з метою подальшого збуту.

Подружжю інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

