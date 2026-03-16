У постраждалому будинку на вулиці 15 Квітня, 31 відновлюють комунікації та ліфт

У будинку на вулиці 15 Квітня, 31 у Тернополі продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару та відновлювати пошкоджені комунікації й інфраструктуру.

Протягом минулого тижня роботи тривали у другому під’їзді. Працівники КП «Тернопільводоканал» завершили монтаж поліпропіленових труб для відновлення систем холодного і гарячого водопостачання та кухонної каналізації. Нові мережі змонтували у 32 квартирах.

Фахівці КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» демонтували запірну арматуру та встановили 32 крани на системі централізованого опалення. Також виконали зварювальні та монтажні роботи на технічному поверсі і в підвальному приміщенні будинку.

Паралельно триває відновлення ліфта. Підрядна організація «Максима» демонтувала пошкоджене обладнання та приступила до його заміни. Протягом тижня проводили роботи зі встановлення нової лебідки. Станом на 13 березня монтаж лебідки завершили та виконали необхідні бетонні роботи.

Крім того, працівники ДП «Люкс-житло-1» продовжують розчищати будинок і подвір’я від наслідків руйнувань, зокрема, було вивезено сміття та будівельні залишки.