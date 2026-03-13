У Тернополі відзначили День українського добровольця

Сьогодні біля меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України» зібралися сотні жителів Тернополя, представники влади, духовенства, щоб віддати честь і пошану Героям, котрі у найважчі моменти для країни стали на її захист. 14 березня в Україні відзначають День добровольця.

Серед присутніх – представники поліції – саме вони стали основою добровольчих батальйонів, що з 2014 року брали активну участь у антитерористичній операції а згодом – в операції об’єднаних сил. Сьогодні добровольці-поліцейські у складі стрілецьких батальйонів та інших формувань боронять країну на фронті.

Під час урочистого заходу відзначили військовослужбовців-добровольців, котрі стали символами мужності, честі й патріотизму. За особисту відвагу, героїзм і самовідданість у боротьбі за незалежність України відзначено і поліцейських. Почесні грамоти та цінні подарунки від Тернопільської обласної ради отримали Михайло Білецький, Віталій Цап, Юрій Ковальчук, Ярослав Тарківський, Віктор Батуленко, Олег Ратушняк. Міська рада Тернополя вручила пам’ятні відзнаки Руслану Вишневському, Олександру Кишкану, Юрію Антонюку, Сергію Дробатюку, Василю Кишкану.

Присутні вшанували молитвою загиблих захисників та поклали квіти до стели пам’яті.