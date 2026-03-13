Незаконно порубані дерева на майже 5 млн грн: поліцейські Тернопільщини викрили посадовця заповідника та його спільників

Серед фігурантів – начальник одного з відділень природного заповідника, відповідальний за збереження та охорону лісових ресурсів, та декілька осіб, яких він залучив до порубки дерев. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Викрили групу «чорних лісорубів» оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Тернопільщини. Незаконну порубку дерев вони здійснювали на території одного з природних заповідників регіону.

Спільники, не маючи спеціально передбаченого законодавством дозволу на порубку дерев, за допомогою бензопили спилювали дерева, потім розрізали стовбур на окремі колоди та вивозили їх із заповідника. В основному для порубки обирали ясені, дуби та берести.

Колоди дерев зберігали на території власних домоволодінь. Реалізовували їх місцевим підприємцям за цінами нижче ринкових.

Поліцейські спільно із працівниками УСБУ в Тернопільській області провели у фігурантів низку санкціонованих обшуків та вилучили докази їх протиправної діяльності.

Наразі слідчі тернопільської поліції оголосили шістьом фігурантам про підозру за ч.4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. За незаконну порубку лісового фонду природнього заповідника зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Тернопільської обласної прокуратури.