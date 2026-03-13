Міський голова Сергій Надал передав для потреб військових чотири комплекси РЕБ

Тернопіль продовжує підтримувати українських військовослужбовців, посилюючи обороноздатність наших захисників сучасною технікою.

Для потреб 105-тої окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України міський голова Тернополя Сергій Надал передав чотири комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ).

«Передаємо ці засоби радіоелектронної боротьби, які мають посилити захист і допоможуть зберегти життя наших захисників. Дякуємо вам за службу та захист України. Нехай це обладнання добре служить і наближає нашу перемогу», – зазначив Сергій Надал.