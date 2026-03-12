Запрошуємо тернополян та гостей міста долучитися до відзначення Дня українського добровольця

У п’ятницю, 13 березня, в Тернополі відбудеться захід до Дня українського добровольця. У парку Тараса Шевченка біля меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України» відзначать мужність та відданість захисників, які стали на захист держави. Початок заходу – о 09.00.

Окрім того, у бібліотеках міста пройдуть тематичні заходи з нагоди Дня українського добровольця.

13.03 (пт), 13.00 – бібліотека-філія №4 для дітей (вул. Богдана Лепкого, 6)

Коло вдячності «Сміливість, що змінює історію».

13.03 (пт), 13.30 – бібліотека-філія №2 для дорослих (вул. Миру 4а)

Година патріотичного виховання «Подвиг і памʼять: герої нашого часу».

16.03.2026 (пн), 11.00 – бібліотека-філія Nº3 для дорослих (вул. Дарії Віконської, 1)

Година мужності «У нас одна дорога: Воля. Мир. Перемога».

Запрошуємо тернополян приєднатися до заходів та спільно вшанувати подвиг українських добровольців.

Довідка. День українського добровольця щороку відзначається 14 березня. Ця дата присвячена людям, які у різні роки добровільно стали на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Саме добровольці одними з перших долучилися до оборони держави.