За три тисячі доларів обіцяла «вирішити питання» з ТЦК: збаразькі поліцейські викрили місцеву жительку на незаконних оборудках

Протиправну діяльність фігурантки викрили та припинили оперативники карного розшуку відділення поліції №4 м. Збараж.

Поліцейські встановили, що уродженка Харківщини, яка нині проживає в Збаразькій громаді, пообіцяла чоловіку, який перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку призовників, зняти його з реєстру автоматизованої системи. Жінка переконувала, що має можливість вплинути на службових осіб ТЦК для вирішення цього питання. Свої послуги оцінила у 3 тисячі доларів.

Поліцейські задокументували протиправні дії фігурантки та викрили її під час спроби отримати неправомірну вигоду.

Слідчі поліції повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (обіцянка за неправомірну вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють її можливу причетність до подібних незаконних схем.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Теребовлянська окружна прокуратура.