Сергій Надал передав для потреб військових генератори та пульти керування для безпілотників

Тернопільська громада продовжує підтримувати Збройні сили України, передаючи військовим необхідну техніку та обладнання. Відтак сьогодні, 11 березня, міський голова Тернополя Сергій Надал вчергове передав обладнання для потреб військовослужбовців, зокрема бійців 160-ї окремої механізованої бригади.

Бійцям передали:

8 пультів керування RadioMaster TX16S Mark II на загальну вартість 87 872 грн;

10 інверторних генераторів Maxpeedingrods MXR2300 на загальну вартість 210 000 грн.

Як зазначив Сергій Надал, передана техніка допоможе забезпечити стабільну роботу безпілотників та ефективніше виконувати бойові завдання.

«Маю за честь передати для потреб 160-ї бригади, а саме для батальйону безпілотних систем, генератори та пульти. Це те, що потрібно нашим військовим, щоб забезпечити повноцінну роботу безпілотників. Це безпека наших захисників і знищення окупантів», – зазначив Сергій Надал.