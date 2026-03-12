На Тернопільщині з початку року поліцейські склали 446 адмінпротоколів за домашнє насильство

Днями співробітники Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження щодо 46-річного жителя Тернопільського району. Чоловік вчинив домашнє насильство щодо дружини.

Як встановили поліцейські, під час сварки він почав її шарпати та наніс удар долонею в область голови. За вчинене йому може загрожувати до 2 років позбавлення волі.

Такі випадки непоодинокі. Загалом упродовж січня-лютого правоохоронці області здійснили 945 виїздів на повідомлення, пов’язані з домашнім насильством. Після перевірки 422 звернення підтвердилися.

За результатами реагування поліцейські склали 446 адміністративних протоколів щодо кривдників та винесли 363 термінові заборонні приписи. Вони можуть передбачати обов’язок залишити місце проживання постраждалої особи, заборону входити до житла та будь-яким способом контактувати з нею.

Крім того, розпочато 28 кримінальних проваджень за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство), з яких 13 уже скеровано до суду. Судами винесено 3 рішення про обмежувальні приписи, а 32 особи направлено на проходження спеціальної програми для кривдників.

Наразі на профілактичному обліку в підрозділах поліції області перебувають 1622 кривдники, серед них 1355 чоловіків, 260 жінок та 7 неповнолітніх.

Поліція закликає громадян не замовчувати факти домашнього насильства та повідомляти про них правоохоронців.

Поліцейські нагадують контакти спеціалізованих служб та організацій, які надають підтримку постраждалим від домашнього насильства:

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації — 0 800 500 335 (з мобільного та стаціонарного) або 116 123 (з мобільного).

Гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей — 15-47.

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги (за підтримки UNFPA): rozirvykolo.org/sluzhby-pidtrymky/mobilna-brygada