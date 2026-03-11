Поліцейські затримали жителя Чортківського району за підозрою у смертельному побитті односельчанки

За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

До співробітників Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району в закинутому господарстві виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті. На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та профільні служби поліції.

Правоохоронці з’ясували, що загибла – 55-річна місцева жителька. Жінка вважалася безвісти зниклою з січня цього року.

За результатами розтину встановлено, що смерть жінки настала внаслідок черепно-мозкової травми.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до смертельного побиття жінки. Ним виявився 43-річний односельчанин.

За попередніми даними, між ними виник конфлікт, під час якого чоловік наніс жінці численні удари по тулубу та голові. Після цього він заховав її тіло в закинутому господарстві.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті). Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Поліцейські затримали фігуранта відповідно до ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.