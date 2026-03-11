На Тернопільщині жінка втратила понад 103 тисячі гривень через шахрайську “безпечну покупку”

До співробітників відділення Кременецького районного відділу поліції звернулася жителька одного із сіл Вишнівецької територіальної громади.

Жінка повідомила, що стала жертвою шахрайської схеми під приводом оформлення «безпечної покупки» на відомому маркетплейсі.

За словами потерпілої, невідома особа надіслала їй фішингове посилання, яке зовні могло виглядати як сервіс для оформлення доставки чи отримання коштів. Перейшовши за ним та надавши ресональні дані, заявниця фактично надала шахраям доступ до свого банківського застосунку. Після цього з її рахунку було здійснено чотири перекази на загальну суму 103 515 гривень.

Правоохоронці вкотре наголошують: зловмисники активно використовують схеми з фальшивими посиланнями, маскуючи їх під сервіси «безпечної доставки» або «безпечної покупки» на відомих онлайн-майданчиках. Перехід за такими лінками та введення конфіденційних банківських даних можуть призвести до втрати коштів.

Поліцейські закликають громадян бути обачними під час купівлі чи продажу товарів онлайн:

– не переходити за сумнівними посиланнями, які надсилають незнайомці;

– не вводити реквізити банківських карток на сторонніх сайтах;

– перевіряти адресу вебресурсу перед введенням будь-яких даних;

– користуватися лише офіційними сервісами платформи;

– у разі підозри негайно блокувати картку та звертатися до банку і поліції.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу зловмисника.

Поліція Тернопільщини закликає мешканців області не нехтувати правилами кібербезпеки. Якщо ви стали жертвою шахрайства або помітили підозрілу активність, одразу телефонуйте на спецлінію 102.