79 уродженцям Тернопільщини присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області» посмертно

Під час п’ятого пленарного засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради депутати збільшили до 200 кількість осіб, яким може бути присвоєно у 2026 році звання «Почесний громадянин Тернопільської області» (посмертно).
За заслуги в захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України одноголосно підтримали рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» (посмертно) 79 полеглим Захисникам:
– Акінжели Богдану Олеговичу;
– Безкоровайному Ігорю Михайловичу;
– Бєлякову Микиті Олексійовичу;
– Білостоцькому Антону Юрійовичу;
– Бобку Олегу Петровичу;
– Бондаруку Михайлу Іллічу;
– Бохнаку Володимиру Михайловичу;
– Бугайському Павлу Віталійовичу;
– Волочнюку Володимиру Олександровичу;
– Гальчуку Борису Назаровичу;
– Горобцю Івану Зотовичу;
– Затворнюку Роману Михайловичу;
– Корчемному Роману Олександровичу;
– Лівару Валерію Петровичу;
– Луцику Олександру Романовичу;
– Микуличу Андрію Вікторовичу;
– Мордасу Володимиру Васильовичу;
– Мочулі Василю Богдановичу;
– Навроцькому Леоніду Броніславовичу;
– Новаковському Руслану Володимировичу;
– Омельчуку Олегу Кузьмичу;
– Педоренку Івану Анатолійовичу;
– Петруку Петру Степановичу;
– Пилип’юку Олександру Васильовичу;
– Підгородецькому Олегу Андрійовичу;
– Руденькому Сергію Анатолійовичу;
– Созанському Івану Михайловичу;
– Стаднику Віталію Олеговичу;
– Ступінському Віталію Анатолійовичу;
– Теслюку Володимиру Анатолійовичу;
– Фіялці Сергію Степановичу;
– Флисті Юрію Зіновійовичу;
– Чернюку Василю Анатолійовичу;
– Шліхті Володимиру Мілентійовичу;
– Шоп’яку Петру Петровичу;
– Щирбі Тарасу Михайловичу;
– Юрчуку Миколі Михайловичу;
– Ярмолюку Олегу Володимировичу;
– Аврамчуку Олександру Володимировичу;
– Аніну Івану Аркадійовичу;
– Антощуку Тимофію Анатолійовичу;
– Бабію Михайлу Зіновійовичу;
– Боберському Володимиру Семеновичу;
– Бондарчуку Руслану Дмитровичу;
– Бутенку Сергію Сергійовичу;
– Вовчуку Валентину Євгеновичу;
– Волинцю Володимиру Васильовичу;
– Гаврилюку Ігорю Євгеновичу;
– Гармашу Роману Сергійовичу;
– Горбатюку Валерію Васильовичу;
– Дедю Івану Михайловичу;
– Деревенчуку Миколі Богдановичу;
– Левочку Андрію Романовичу;
– Мельничуку Роману Ананійовичу;
– Палію Юрію Миколайовичу;
– Пасічнику Віктору Степановичу;
– Пителю Миколі Петровичу;
– Підгребі Михайлу Ярославовичу;
– Погорілому Миколі Ігоровичу;
– Попілю Івану Володимировичу;
– Прокопчуку Андрію Анатолійовичу;
– Прокоп’юку Сергію Валерійовичу;
– Татарину Володимиру Віталійовичу;
– Федаку Дмитру Степановичу;
– Червоноокому Артему Олександровичу;
– Яцишину Богдану Ігоровичу;
– Печінці Степану Богдановичу;
– Савчуку Андрію Богдановичу;
– Хомі Дмитру Володимировичу;
– Асадову Андрію Романовичу;
– Борсуку Івану Михайловичу;
– Луціву Ігорю Євгеновичу;
– Марковичу Олегу Васильовичу;
– Маціборку Василю Павловичу;
– Нанинцю Володимиру Михайловичу;
– Начичку Володимиру Валерійовичу;
– Рудому Ігорю Євгеновичу;
– Русиняку-Андрощуку Олегу Степановичу;
– Фаюрі Андрію Анатолійовичу.
Відомості про кожного загиблого Героя будуть внесені до Книги почесних громадян Тернопільської області. Родини Захисників отримають нагрудні знаки «Почесний громадянин Тернопільської області» і відповідні посвідчення, а також разову грошову винагороду у розмірі десяти мінімальних заробітних плат.
Відповідно до положення про обласну відзнаку – звання «Почесний громадянин Тернопільської області» – витрати, пов’язані з його присвоєнням, здійснюються за рахунок коштів, передбачених щорічно в обласному бюджеті.