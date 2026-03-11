79 уродженцям Тернопільщини присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області» посмертно

Під час п’ятого пленарного засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради депутати збільшили до 200 кількість осіб, яким може бути присвоєно у 2026 році звання «Почесний громадянин Тернопільської області» (посмертно).

За заслуги в захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України одноголосно підтримали рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» (посмертно) 79 полеглим Захисникам:

– Акінжели Богдану Олеговичу;

– Безкоровайному Ігорю Михайловичу;

– Бєлякову Микиті Олексійовичу;

– Білостоцькому Антону Юрійовичу;

– Бобку Олегу Петровичу;

– Бондаруку Михайлу Іллічу;

– Бохнаку Володимиру Михайловичу;

– Бугайському Павлу Віталійовичу;

– Волочнюку Володимиру Олександровичу;

– Гальчуку Борису Назаровичу;

– Горобцю Івану Зотовичу;

– Затворнюку Роману Михайловичу;

– Корчемному Роману Олександровичу;

– Лівару Валерію Петровичу;

– Луцику Олександру Романовичу;

– Микуличу Андрію Вікторовичу;

– Мордасу Володимиру Васильовичу;

– Мочулі Василю Богдановичу;

– Навроцькому Леоніду Броніславовичу;

– Новаковському Руслану Володимировичу;

– Омельчуку Олегу Кузьмичу;

– Педоренку Івану Анатолійовичу;

– Петруку Петру Степановичу;

– Пилип’юку Олександру Васильовичу;

– Підгородецькому Олегу Андрійовичу;

– Руденькому Сергію Анатолійовичу;

– Созанському Івану Михайловичу;

– Стаднику Віталію Олеговичу;

– Ступінському Віталію Анатолійовичу;

– Теслюку Володимиру Анатолійовичу;

– Фіялці Сергію Степановичу;

– Флисті Юрію Зіновійовичу;

– Чернюку Василю Анатолійовичу;

– Шліхті Володимиру Мілентійовичу;

– Шоп’яку Петру Петровичу;

– Щирбі Тарасу Михайловичу;

– Юрчуку Миколі Михайловичу;

– Ярмолюку Олегу Володимировичу;

– Аврамчуку Олександру Володимировичу;

– Аніну Івану Аркадійовичу;

– Антощуку Тимофію Анатолійовичу;

– Бабію Михайлу Зіновійовичу;

– Боберському Володимиру Семеновичу;

– Бондарчуку Руслану Дмитровичу;

– Бутенку Сергію Сергійовичу;

– Вовчуку Валентину Євгеновичу;

– Волинцю Володимиру Васильовичу;

– Гаврилюку Ігорю Євгеновичу;

– Гармашу Роману Сергійовичу;

– Горбатюку Валерію Васильовичу;

– Дедю Івану Михайловичу;

– Деревенчуку Миколі Богдановичу;

– Левочку Андрію Романовичу;

– Мельничуку Роману Ананійовичу;

– Палію Юрію Миколайовичу;

– Пасічнику Віктору Степановичу;

– Пителю Миколі Петровичу;

– Підгребі Михайлу Ярославовичу;

– Погорілому Миколі Ігоровичу;

– Попілю Івану Володимировичу;

– Прокопчуку Андрію Анатолійовичу;

– Прокоп’юку Сергію Валерійовичу;

– Татарину Володимиру Віталійовичу;

– Федаку Дмитру Степановичу;

– Червоноокому Артему Олександровичу;

– Яцишину Богдану Ігоровичу;

– Печінці Степану Богдановичу;

– Савчуку Андрію Богдановичу;

– Хомі Дмитру Володимировичу;

– Асадову Андрію Романовичу;

– Борсуку Івану Михайловичу;

– Луціву Ігорю Євгеновичу;

– Марковичу Олегу Васильовичу;

– Маціборку Василю Павловичу;

– Нанинцю Володимиру Михайловичу;

– Начичку Володимиру Валерійовичу;

– Рудому Ігорю Євгеновичу;

– Русиняку-Андрощуку Олегу Степановичу;

– Фаюрі Андрію Анатолійовичу.

Відомості про кожного загиблого Героя будуть внесені до Книги почесних громадян Тернопільської області. Родини Захисників отримають нагрудні знаки «Почесний громадянин Тернопільської області» і відповідні посвідчення, а також разову грошову винагороду у розмірі десяти мінімальних заробітних плат.

Відповідно до положення про обласну відзнаку – звання «Почесний громадянин Тернопільської області» – витрати, пов’язані з його присвоєнням, здійснюються за рахунок коштів, передбачених щорічно в обласному бюджеті.