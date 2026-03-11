480 000 грн на лікування: ще 32 військових з Тернополя отримають допомогу

У Тернополі продовжують підтримувати військовослужбовців, які потребують лікування та реабілітації після поранень. Так, 11 березня на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про виділення одноразової грошової допомоги ще для 32-х військових.

Згідно із документом, кожен захисник отримає по 15 000 гривень, а загальна сума виплат становить 480 000 грн. Нагадаємо, що у 2025 році таку допомогу вже отримали 622 військовослужбовці з Тернополя, а у 2026 році – 146 військових.

Отримати матеріальну допомогу можуть тернопільські військові, які брали участь у бойових діях чи забезпечували оборону країни, отримали травми, поранення, контузії або інші ушкодження й потребують медичної допомоги.

Для подачі документів необхідно звернутись до відділу звернень Тернопільської міської ради (м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6, 1 поверх) у будні дні. Додаткову інформацію надає відділ по роботі з ветеранами війни та пільговими категоріями управління соціальної політики за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8. Телефон для довідок: (067) 395-88-62.