У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, який за 17 тисяч доларів обіцяв “допомогти” уникнути мобілізації

Схему незаконного отримання відстрочки від мобілізації викрили слідчі Тернопільського райуправління поліції спільно зі співробітниками військової контррозвідки СБУ. Жителя Тернополя підозрюють у тому, що він вимагав значну суму коштів за вплив на медичних працівників для оформлення документів, які дозволяли б військовозобов’язаному уникнути призову.

За даними слідства, фігурант запевняв, що може вплинути на працівників одного з медичних закладів Тернополя та посприяти у виготовленні документів лікарсько-консультативної комісії. Йшлося про оформлення висновку щодо потреби постійного стороннього догляду за близькими родичами військовозобов’язаного. Такий документ міг стати підставою для отримання відстрочки від мобілізації.

Під час однієї із зустрічей з посередником, фігурант повідомив, що його товариш за виготовлення таких документів повинен заплатити 17000 доларів США. При цьому він попередив, якщо на запропоновані умови той не погодиться, то “допомоги” не буде, а чоловіка одразу мобілізують.

Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання ним коштів.

Жителю Тернополя слідчі поліції уже повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.