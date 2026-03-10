На Тернопільщині судитимуть державну реєстраторку, яку підозрюють у незаконній перереєстрації землі зниклого безвісти військового

Слідчі поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконної зміни даних у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Як встановили правоохоронці, ще у листопаді 2024 року державна реєстраторка однієї із селищних рад Тернопільського району внесла зміни до державного реєстру та перереєструвала право власності на земельну ділянку площею 0,1181 гектара на іншу особу. У ході досудового розслідування з’ясувалося, що ця ділянка належала чоловікові, який під час проходження військової служби у складі Збройних сил України зник безвісти.

Підставою для проведення реєстраційних дій реєстраторка зазначила рішення районного суду. Однак під час перевірки слідчі встановили, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень зазначена справа не стосувалася права власності на земельну ділянку. Суд розглядав інше питання, а саме – продовження адміністративного нагляду, і рішення у ній жодним чином не передбачало зміну власника майна.

Про перереєстрацію ділянки дізналися родичі зниклого безвісти та звернулися за допомогою до поліції. Правоохоронці встановили, що до державного реєстру було внесено несанкціоновані зміни.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Зборівського відділення поліції.

Державній реєстраторці співробітники поліції повідомили про підозру. Її дії кваліфікували за частиною 1 статті 362 (несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт слідчі скерували до суду. Процесуальне керівництво здійснює Бережанська окружна прокуратура.