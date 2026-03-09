У Тернополі жінка стала жертвою шахраїв, купуючи паливні талони через месенджер

У зв’язку з підвищенням цін на пальне активізувалися шахраї, які пропонують громадянам придбати паливні талони чи картки за нібито «старими цінами».

Зловмисники використовують вигідні пропозиції як приманку, аби виманити гроші у довірливих покупців.

До працівників поліції надійшло повідомлення від 26-річної жительки Тернополя про те, що вона стала жертвою шахрайства під час спроби придбати паливні талони через месенджер.

Зі слів потерпілої, оголошення про продаж талонів мережі АЗС вона знайшла в одному з каналів відомого месенджера.

Зв’язавшись із продавцем та домовившись про покупку, жінка перерахувала 5 940 гривень через мобільний додаток он-лайн банкінгу на шахрайський рахунок.

Після отримання коштів псевдопродавець перестав виходити на зв’язок, а талонів заявниця так і не отримала.

Правоохоронці застерігають:

За даним фактом поліцейські проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до шахрайства.

Працівники поліції радять громадянам не перераховувати кошти наперед незнайомим особам, не довіряти сумнівно вигідним пропозиціям у месенджерах та соцмережах, а покупки здійснювати лише через перевірені сервіси або офіційних продавців.

Якщо ви стали жертвою шахрайства або маєте інформацію про подібні випадки, телефонуйте на спецлінію 102.