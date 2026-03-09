У лютому тернопільські поліцейські склали 152 адміністративні протоколи на водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння

Загалом минулого місяця співробітники поліції області зафіксували 6115 порушень правил дорожнього руху на дорогах регіону. Найпоширенішими були: перевищення встановленої швидкості, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, порушення правил під час руху заднім ходом.

У лютому на Тернопільщині трапилося 219 дорожньо-транспортних пригод, з них 35 — із потерпілими, у яких загинули 4 особи, а 46 отримали травми. Зареєстровано 5 аварій за участю нетверезих водіїв.

Основні причини автопригод:

перевищення швидкості руху – 49 ДТП, у яких загинули 2 особи та травмовано 19 осіб;

недотримання безпечного інтервалу – 45 ДТП;

порушення правил під час руху заднім ходом – 30 ДТП, у яких травмовано 1 особу.

За участю пішоходів сталося 7 ДТП, у яких 7 осіб отримали травми.

У лютому правоохоронці виявили 152 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння. На них склали адміністративні протоколи за статтею 130 КУпАП.

Поліцейські нагадують: за перше керування транспортним засобом у стані сп’яніння передбачено штраф у розмірі 17 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік. За повторне порушення протягом року – штраф 34 000 гривень та позбавлення права керування строком на три роки.

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та не сідати за кермо у нетверезому стані, адже це створює небезпеку для всіх учасників дорожнього руху.