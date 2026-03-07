Інвестиції у криптовалюту обернулися втратою понад 165 тисяч гривень: поліція Тернопільщини розслідує шахрайство

До співробітників Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення про черговий випадок інтернет-шахрайства, пов’язаний із так званими «інвестиціями» у криптовалюту.

Правоохоронці встановили, що невідома особа під приводом інвестування у криптовалюту заволоділа грошовими коштами жительки одного з сіл Тернопільського району 2003 року народження.

За попередньою інформацією, потерпіла, повіривши у можливість швидкого заробітку, перерахувала зловмисникам 165 283 гривні через різні мобільні додатки.

Після отримання коштів зв’язок із «інвесторами» припинився.

За даним фактом слідчі Чортківського районного управління поліції розпочали перевірку обставин події.

Поліцейські нагадують, що шахраї дедалі частіше використовують тему криптовалюти та онлайн-інвестицій, обіцяючи швидкий і гарантований прибуток.

Насправді такі пропозиції здебільшого є добре спланованими схемами виманювання коштів.

Щоб не стати жертвою аферистів:

– не довіряйте пропозиціям швидкого заробітку в інтернеті;

– не переказуйте кошти незнайомим особам або на сумнівні платформи;

– перевіряйте інформацію про інвестиційні сервіси;

– не встановлюйте сторонні додатки та не передавайте доступ до своїх банківських рахунків.

Якщо ви стали жертвою подібного шахрайства або маєте інформацію про такі факти – негайно повідомте на спецлінію 102.