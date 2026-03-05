У Тернополі ще 16 ветеранів і осіб з інвалідністю внаслідок війни зі статусом ВПО отримають житлові ваучери

Ще 16 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни зі статусом ВПО отримають житлові ваучери на 2 млн грн. Відповідне рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території затвердив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Відтак 16 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (отримали статус під час АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення) з числа ВПО з тимчасово окупованих територій, які наразі проживають y Тернопільській громаді, отримають житловий ваучер – електронний документ на 2 млн грн, який можна використати:

на купівлю квартири чи будинку;

інвестування у новобудову;

першого внеску або погашення платежу за іпотекою

Раніше такі житлові ваучери отримали ще 19 осіб.

Програма підтримки ветеранів розроблена Міністерством розвитку громад та територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України, та в партнерстві з Міністерством у справах ветеранів та Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності. Програма функціонує на базі Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Партнери програми – Фонд Євразія, Фонд Східна Європа та Світовий банк (проєкт «HOPE: ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей»).