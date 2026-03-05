Поліцейські Збаража стали донорами крові для поранених захисників

Правоохоронці Тернопільщини регулярно здають кров для поранених захисників та цивільних, часто формуючи постійні банки крові при центрах служби крові. Такі акції є частиною соціальної відповідальності поліцейських.

Днями поліцейські Збаразького відділення поліції долучилися до акції зі здачі крові, які у їхньому місті організував пересувний центр забору крові. На заклик відгукнулися також чимало жителів громади. Адже в час воєнних дій, коли багато поранених і військових, і цивільних, дуже важливо кожному відчувати відповідальність за порятунок життів.